Au camping ou en compète

Cet été, des personnalités de la région parlent de leurs vacances, de leurs habitudes, de leurs souvenirs. Fin de la série avec Mathilde Gremaud, médaillée d’argent en ski freestyle lors des derniers jeux Olympiques.

MAXIME SCHWEIZER

Est-ce que l’été représente votre seul moment de répit de l’année?

C’est vrai que je n’ai ni école ni compétition. Donc je profite de revenir plusieurs semaines en Gruyère et j’essaie de faire un maximum de choses. Mais à force d’organiser des activités, je n’ai plus beaucoup de temps. Je dois jongler entre la famille, les amis, l’entraînement, les sollicitations et les études. Car, cette année, je dois réaliser mon travail de maturité.

Mais vous arrivez quand même à partir à l’étranger?

Bien sûr. Je suis allée avec un pote faire du surf à Lacanau, en France.…