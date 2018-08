Au nom de l’intérêt supérieur

Dernier volet de la série Interview Mystère avec un entraîneur de 47 ans.

Peu doué, à ses dires, il a vite compris que, s’il comptait faire carrière, celle-ci se passerait sur le banc.

Profondément engagé, l’homme a le job le plus scruté du canton.

KARINE ALLEMANN

RENCONTRE. Le plus souvent, le public le voit en costume bien ajusté. L’entraîneur dans sa version classe, cravate et chaussures en cuir sponsorisées. Ce jour-là, le Canadien a terminé son entraînement. Pour l’interview, il se présente en training – le pantalon est un peu trop grand – et chaussettes blanches. «Avec des schlaps aux pieds…» s’excuse-t-il dans un sourire. Pas grave. Pour cet entraîneur professionnel de 47 ans, diplômé en psychologie, l’essentiel n’est pas dans l’apparence, mais dans le contenu, dans l’humain.…