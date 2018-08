Benjamin Gapany finit avec une victoire

Six couronnes, cinq victoires et une finale: le bilan de Benjamin Gapany (photo) est «hyper positif» au terme de la Fête cantonale valaisanne, dernière grosse compétition de la saison pour le Gruérien. Dimanche à Charrat, le lutteur de Marsens a terminé l’exercice 2018 en beauté avec un succès en finale face à Lario Kramer (Chiètres). Il s’est imposé en huit secondes seulement. «Je le connais bien et je sais qu’il ne faut pas lui laisser le temps de prendre ses marques. Du coup, j’ai attaqué d’entrée et j’ai gagné au terme de la première tirée.» En Valais, Benjamin Gapany a tout gagné, excepté un nul lors de la cinquième passe. «Pour aller en finale, je ne devais juste pas perdre. J’ai donc géré, sans trop prendre de risques.»

Même s’il va encore participer à une fête régionale dans…