Bien encadrer l’apprentissage de l’écriture chez les gauchers

Les conséquences de troubles de l’écriture vont au-delà de cahiers remplis de pâtés. L’écriture est en effet davantage qu’une simple habileté mécanique. Elle a un impact sur la réussite scolaire.PRISKA RAUBER

PÉDAGOGIE. La Journée internationale des gauchers, le 13 août, a permis à ces derniers – une personne sur six tout de même – de rappeler au monde à quel point ils devaient s’y débattre. Non seulement avec les objets, porte-gobelet, louche à bec verseur, ouvreboîtes, claviers numériques, fermetures éclair ou tables d’amphithéâtre, mais aussi avec les apprentissages, dont l’un des plus ardus et déterminants: l’écriture. Combien sontils, ces gauchers à rendre des cahiers remplis de pâtés, de lettres désordonnées? A écrire avec la main totalement désaxée, le poignet «en bec de…