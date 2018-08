On bokon dè rèchpè

Du ke no van pâ-mé grapiyi lè vani, no j’an le bouneu d’avê di balè dzà, mimamin in pyanna, yô no van no promenâ trantylamin le du midzoua, kan i fâ tan tsô.

Kemin chon balè, è bin intrètinyêtè, nouthrè dzà. L’an amènadji di galé chindê intrè lè moureni, lè chyà, lè j’anpê, pu lè grô vouârnyo, lè j’èthuvè, lè tsâno è lè fothi. Ti hou gran j’âbro ke krèchon bi drê, cholido kemin di kolondè dè katèdrâlè. È to chin, l’è la natura ke l’a fê mima. Adon l’è a no dè la rèchpèktâ.

A chi propou: Delon dumidzoua, a la ruva dou chindê yô no j’alâvan, on grô tounyo l’a ateri nouthrè j’yè. Du pye pri, no j’an pu n’in fére l’invantéro: on grô chatsè dè «plachtik» ke krouvâvè on bokon lè richto d’on grô goutâ dè famiye. Di bouêthè, di kornè, di gobelè, on kujinyon dè pan chè ke lè budzon roudjivan dza,…