Bon élève cet été, Romont prend la tête

Une confirmation de sa force de frappe offensive, une démonstration de rigueur défensive, le CS Romontois a frappé fort samedi, s’imposant 1-0 face à Farvagny. Voilà les Glânois seuls en tête.

KARINE ALLEMANN

Heureux qui comme Christian Villommet entraîne une belle équipe. Pour le technicien de Romont, les excellents résultats de ce début de saison découlent de l’attitude irréprochable et studieuse de ses joueurs. Pour ces derniers, par la voie de Mathieu Bueche, les trois succès de rangs sont dus à l’excellent travail du coach. On dirait bien que l’ambiance est au beau fixe du côté du Glaney. Et il y a de quoi. Après un succès convaincant face à Farvagny/Ogoz, samedi, les Romontois s’installent en tête du classement.

