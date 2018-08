RTS1, MARDI, À 20 H 10

Vachement bon, le gruyère?

Aujourd’hui, le gruyère est le leader des fromages à pâte dure, un produit d’appel dans les supermarchés. Il se décline en doux, salé, mi-salé, vieux, fruité, corsé, surchoix… ce qui ne veut pas dire grandchose!

Les Etats-Unis sont les premiers importateurs de ce fromage. Or, l’Interprofession du gruyère se bat pour défendre son AOP aux USA. A bon entendeur vous emmènera sur les traces du gruyère, de New York jusqu’aux laiteries et producteurs de lait fribourgeois. Idée reçue sur le gruyère: c’est un fromage industriel!… ■