Bulle puni pour avoir ôté son bleu de travail

Pour son retour en 1re ligue, le FC Bulle n’a pu faire mieux que le nul samedi face au CS Chênois (2-2). Dominateurs en première période, les Gruériens ont ensuite baissé pied jusqu’à risquer de tout perdre dans les ultimes secondes. «Sur l’ensemble de la partie, on méritait mieux», regrette Cédric Mora.

QUENTIN DOUSSE

1re LIGUE. Plus de 1520 jours après l’avoir quittée, le FC Bulle a repris (sa) place en 1re ligue. Avec l’objectif clair et affirmé de viser plus haut que le maintien. La mission des Gruériens a commencé samedi soir sur le terrain d’un autre néopromu, le CS Chênois. L’occasion, idéale, a été en partie galvaudée. Puisque Bulle a ramené un seul point (2-2) et de nombreux regrets au moment de remonter dans le car. «Pour moi, c’est deux points de perdus. Sur l’ensemble, nous…