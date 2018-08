Campement illégal dénoncé à Semsales

Ce dernier a porté plainte lundi après-midi pour violation de domicile et dommages à la propriété. «Il existe désormais non loin une aire de repos à leur disposition, qui a par ailleurs coûté plusieurs millions, je ne vois donc pas pourquoi ils devraient venir sur un terrain privé», s’agaçait William Berthoud, joint hier. L’agriculteur semsalois ne décolérait pas. «La police a finalement pu trouver un accord hier en fin d’après-midi, mais qui dédommagera les éventuels dégâts occasionnés au champ?»

«Nous avons informé les gens du voyage que leur stationnement était illégal et ils ont accepté de déplacer leurs voitures et caravanes sur l’aire de repos de La Jouxdes-Ponts, qui était libre. Tout s’est très bien passé», indique Bernard Vonlanthen, responsable communication auprès de la police cantonale. «Si des dommages étaient constatés, ce serait bien au prévenu de s’en acquitter», précise-t-il. Rappelons encore qu’aire d’accueil ou non, les gens du voyage sont autorisés à s’installer sur des terrains communaux ou privés, moyennant l’accord des propriétaires et le respect des conditions fixées par la police cantonale. FP