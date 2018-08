Clou rouge planté à la Fille-Dieu

Après le Cantorama à Bellegarde et le mur peint de la gare routière de Bulle, c’est au tour de la Fille-Dieu à Romont, qui fête cette année ses 750 ans d’existence et de vie monastique, d’être mise à l’honneur cet été par Patrimoine Suisse. Samedi matin, la section Gruyère-Veveyse de l’association, en collaboration avec la section Fribourg, plantera ainsi symboliquement un clou rouge devant l’abbaye romontoise, lors d’un petit événement public. Pour l’occasion, une visite guidée et commentée des lieux sera conduite par Thomas Mikulas, architecte responsable des travaux de restauration du site depuis trente ans. L’occasion de découvrir quelques parties du monastère habituellement fermées au public.

Pour rappel, le clou rouge – vrai clou en métal de 60 kg et de 1,70 m de hauteur – est…