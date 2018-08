Coro Calicantus en concert à Gruyères

CHANT. Le chœur d’enfants tessinois Coro Calicantus fera halte à Gruyères, en l’église Saint-Théodule dimanche à 17 h. Cette formation, dirigée par Mario Fontana, lauréat du prix du meilleur directeur en 2015, et accompagnée au piano par Simona Crociani, possède un palmarès de renommée européenne et mondiale. Elle a notamment obtenu plusieurs prix prestigieux au Concours international de Montreux en 2010. Rebelote en 2015 lors du concours des chorales à Rimini. Cette année, le Coro Calicantus de Locarno a également remporté le Concours international de Prague. Il a aussi représenté la Suisse lors du festival World of Children’s Choirs au Canada et pendant le World Symposium on Choral Music à Copenhague.

