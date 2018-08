Deux étapes dans la région

Dans le cadre de la 7e édition du Groupe E Tour, qui commence mercredi à Nant, Orsonnens et Vuadens accueilleront une étape.

La première étape de la 7e édition du Groupe E Tour aura lieu le mercredi 15 août à Nant. Cette année, cette compétition se déroulant sur cinq manches le mercredi soir comptera deux épreuves dans le sud du canton. La troisième à Orsonnens le 29 août et la cinquième et dernière le 12 septembre à Vuadens. Les coureurs se rendront également à Posieux le 22 août et à Payerne le 5 septembre.

Comme lors des années précédentes, les parcours seront longs d’une dizaine de kilomètres, avec un dénivelé plutôt faible. «Depuis le départ, notre objectif est de promouvoir le sport festif et familial, explique Cédric Fischer, responsable de la communication de Sport-Plus,…