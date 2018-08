Deux blessés sur l’A12

Lundi, vers 22 h 40, un automobiliste de 65 ans circulait sur l’A12, en direction de Fribourg. Peu après la sortie de Châtel-Saint-Denis, il s’est soudainement déporté sur la voie de gauche et son véhicule a heurté un camion qui était en train de le dépasser. A la suite du choc, sa voiture est partie en embardée sur un talus avant de finir sa course sur le toit, au milieu des voies. Blessés, le conducteur et sa passagère, âgée de 59 ans, ont été acheminés à l’hôpital. La voie de droite a été fermée à la circulation pendant deux heure trente.