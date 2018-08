Deux candidats pour remplacer l’ex-vice-syndique

BILLENS-HENNENS. L’élection complémentaire du 23 septembre aura bien lieu dans la commune de Billens-Hennens. En effet, ils sont deux à lorgner le siège laissé vacant par l’ancienne vice-syndique, Jeannine Rey Berset. Pour rappel, cette dernière avait démissionné voilà près de deux mois à la suite d’un «mauvais fonctionnement des séances» du Conseil communal (LaGruyère du 14 juin). Pour la remplacer, Yann Perroud et Claude Berset ont déposé leur liste dans le temps imparti. «Ce serait leur première expérience au sein d’un Exécutif communal, précise la syndique Evelyne Jaquet. Le premier est un jeune motivé du village et le second le mari de Jeannine Rey Berset.» La Glânoise d’ajouter qu’il n’y a «aucune animosité envers l’ancienne vicesyndique» et que «son époux serait le bienvenu» s’il…