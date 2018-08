Diabolo menthe

ARTE, MERCREDI, À 20 H 55



Septembre 1963. C’est la rentrée des classes. Dans les cours et les couloirs du lycée Jules-Ferry, à Paris, des essaims de jeunes filles en fleur. Parmi elles: Anne, 13 ans, et sa sœur Frédérique, 15 ans. A l’intérieur du lycée, c’est la monotonie accablante des travaux et des cours: l’état-major autoritaire, les professeurs plus ou moins ridicules, le folklore des chahuts improvisés, la discipline que l’on supporte ou que l’on brave, les amitiés adolescentes. Au-dehors, Anne et Frédérique s’accommodent comme elles peuvent d’une vie de famille pleine de tiraillements et d’incidents domestiques. Leurs parents sont divorcés… ■