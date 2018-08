Doublé au Barlatay

TRAIL. La chaleur n’a pas épargné les organismes des quelque 560 participants au Supertrail du Barlatay, ce week-end à L’Etivaz. Le plus exigeant des trois parcours – l’ultratrail de 87 kilomètres – a couronné le Biennois Benoît Guyot et la Zurichoise Corine Kagerer. Les coureurs régionaux ont, eux, réalisé le doublé sur le «petit Barlatay», long de 24 kilomètres. Le Vuadensois Mathieu Clément l’a emporté en 2 h 11, tandis que Lisa Gremaud en a fait de même chez les dames. Un succès qui a comblé de bonheur la Glânoise de 20 ans: «C’était génial, s’exclame-t-elle. Il y avait vraiment du monde sur le parcours, au lac Lioson notamment, le plus bel endroit du tracé. L’effort était très intense avec les températures élevées. J’ai fait la course seule en tête sans me poser de question et cela…