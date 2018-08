Dupasquier toujours en tête

La cinquième manche du championnat de Suisse s’est disputée à Lignières. Dans le canton de Neuchâtel, Philippe Dupasquier a dû faire face à la concurrence allemande. Marc-Reiner Schmidt a d’ailleurs remporté les trois manches de la catégorie prestige. Le Gruérien s’est classé 2e, 3e et 5e. A trois rendez-vous du terme du championnat, le pilote de Sorens bénéficie d’une avance de 54 points au classement général. En challenge, Gautier Ropraz (Bulle) a terminé deux fois 4e et 5e à une reprise. A noter encore les succès de Bryan Dupasquier (Sorens) et Mathieu Romanens (Sorens) en youngster 85, et de Léo Andrey (Broc) en kids 65. Le prochain rendez-vous national aura lieu les 1er et 2 septembre à Frauenfeld. VAC