Edinburgh Military Tattoo 2017

C’est l’un des plus réputés festivals de musique militaire… Chaque année, au mois d’août, le Royal Edinburgh Military Tattoo propose un spectacle somptueux, célébration unique de musique, de danse et d’apparat militaire. Enregistrée en 2017, cette 68e édition avait été marquée par la participation de plus de 1200 musiciens. Joueurs de cornemuse, de tambour, chanteurs, danseurs et porte-drapeaux s’étaient réunis pour rejouer de célèbres airs de batailles des régiments écossais dans la cour du château de la ville, en compagnie des fanfares du monde entier. Le tout sur fond de projection vidéo mapping sur les remparts, de feux d’artifice, d’effets pyrotechniques, de jeux de lumière… Bref, un spectacle total!

C’est deux invités exceptionnels qui ouvrent cette édition…