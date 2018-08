Entre onirisme, lyrisme et retour à l’essentiel

Marcel Kanche

JUILLET 94

10 h 10 / Cristal Groupe

En juillet 1994, Marcel Kanche écrivait dix poèmes inspirés des Alpes, de Dieppe ou encore de la vallée du Cher. Auteur d’une des œuvres les plus fascinantes de la chanson actuelle (et accessoirement parolier pour M et Vanessa Paradis), il les a publiés en un volume en 2005, mais les textes ont disparu quand son éditeur a été victime d’une inondation. Après les avoir retrouvés au hasard d’un déménagement, Marcel Kanche les a mis en musique et enregistrés avec ses complices Bruno Tocanne (batterie) et Fred Roudet (trompette), ainsi que le guitariste Jef Morin pour trois titres.

Abondance, Dieppe, Le Pertuis, Le Mont… Pas de fioritures: les titres annoncent d’emblée que Marcel Kanche poursuit une démarche de dépouillement. Sa voix sombre,…