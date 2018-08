Exposition de sculptures horlogères

Pour sa nouvelle exposition temporaire, le Musée Gutenberg, à Fribourg, présente des «sculptures horlogères» signées Claude Rollinet. Ce Broyard a attendu sa retraite pour suivre sa voie artistique: il s’est mis à confectionner des mécanismes compliqués, aux limites de l’impossible et délicieusement inutiles. Réunis sous l’appellation Intemporel, ils forment «une élucubration autour du mouvement, du temps, de la vie», indique le Musée Gutenberg. L’exposition ouvre aujourd’hui (vernissage à 17 h 30) et se tient jusqu’au 16 septembre. Mercredi, vendredi et samedi, 11 h-18 h, jeudi, 11 h-20 h, dimanche 10 h-17 h. www.gutenbergmuseum.ch.