Fallait-il sortir ces chanteurs de leur chambre?

L’émission a le mérite de l’originalité, mais elle perd son public au fil des semaines. Le mardi sur M6, Audition secrète met en lumière des chanteurs qui n’avaient rien demandé.

Avec plus ou moins de bonheur, mais souvent avec déconvenue, M6 tente un nouveau télécrochet. L’hiver dernier, la résurrection de Nouvelle star a été un tel fiasco que la chaîne avait écourté l’émission de trois semaines, précipitant une finale qui n’avait plus aucun sens pour le public. Si M6 sait y faire en pâtisserie, en cuisine et en immobilier, elle est toujours à la traîne pour les concours de chant. Pendant qu’elle compte les téléspectateurs qui lui restent au fil de ses flops, en face, sur TF1, le mastodonte du télécrochet The voice continue d’écraser toute concurrence.

Voilà donc M6 qui s’est creusé la…