Fausse annonce de colis suspect à Morat

L'appel a été passé vers 21 h 40: un individu a affirmé qu'une de ses connaissances avait oublié son sac à dos, contenant une matière dangereuse, potentiellement explosive, dans un train circulant entre Chiètres et Payerne. La police a mis en place un important dispositif de sécurité.

La ligne Payerne - Morat - Chiètres a été momentanément fermée et des bus de remplacement organisés. La gare de Morat a été évacuée et fermée au public durant plus d'une heure. La Bahnhofstrasse et la Alte Freiburgstrasse ont été fermées à la circulation. Le train immobilisé a été entièrement fouillé, sans qu'un élément suspect ne soit trouvé.

Ce dispositif a mobilisé sept policiers, 23 pompiers des centres de renfort de Morat et Fribourg, une ambulance ainsi que du personnel des CFF.

L'enquête en cours devra éclaircir les circonstances exactes de l'appel et les motivations de son auteur.