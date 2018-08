Fiona Maye, juge et femme

MY LADY. Drôle de métier que celui de juge. Fiona Maye, qui officie à la Haute Cour à Londres, est spécialisée dans les affaires familiales. Elle décide du sort des gens, souvent des enfants, tentant de trouver son chemin entre la loi, le bon sens, l’éthique, la responsabilité individuelle, les enjeux sociaux, les impératifs scientifiques et la déontologie médicale. Elle décide, par exemple, de séparer deux enfants siamois, sachant que l’un d’eux va mourir. Et si on ne fait rien, aucun n’en réchappera. Une décision qui n’a pas l’air si compliquée que cela à prendre. Sauf que les parents refusent que l’on tue sciemment un de leurs enfants, préférant laisser le sale boulot à la nature. Alors, c’est elle, Fiona Maye, qui portera ce fardeau sur sa conscience.

