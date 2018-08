GRANGES

Hannelore Aeschlimann-Boden s’est éteinte le 1er août, au CHUV à Lausanne, entourée de son mari et de ses enfants. La cérémonie d’adieux a eu lieu le 7 août.

Née à Trèves, en Allemagne, le 26 octobre 1939, elle grandit dans le foyer de Peter et Maria Boden-Worst avec son frère Joachim. Elle fut marquée par le bombardement de sa ville natale en 1944 – celle-ci fut détruite à 80%. Avec sa mère et son frère, ils partirent à pied et furent évacués dans la région de l’Eifel. Après le décès de sa maman en 1964, elle quitta son travail de libraire pour aider son père dans les tâches ménagères. Trois ans plus tard, elle partit en Norvège comme aide ménagère dans un home pour sourds-muets et aveugles, près d’Oslo. C’est là qu’elle rencontra son mari Rodolphe.

Ils se marièrent en 1968 et…