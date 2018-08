Ils travaillent pour donner à la piscine son air de vacances

Si le baigneur baye aux corneilles, c’est grâce à eux. Garants de son oisiveté et de son farniente, ils s’activent au bord du bassin, à la caisse, à la buvette ou sur la pelouse. Une poignée d’hommes et de femmes qui font tourner la piscine de Bulle.

«On avertit deux fois»



JACQUES STEMPFEL. Il est gardien depuis trois saisons, cet ancien ailier gauche de Gottéron. Dernier match le 4 mars 1980: «On avait battu Zurich 6 à 0. L’ultime rencontre avant de monter en ligue A.» Enfant du quartier de l’Auge, Jacques Stempfel a passé ses hivers aux Augustins et ses étés à La Motta. Il en a gardé un certain goût pour l’eau. Officiellement «maître de glace» à Espace Gruyère et désormais maître nageur. «J’ai tout de suite aimé cette piscine non conventionnelle, explique l’habitant de Belfaux. Son…