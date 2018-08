Incendie dans un hôtel de Romont

Jeudi, un incendie a ravagé la toiture de l'hôtel St-Georges dans la vieille-ville de Romont aux alentours d'une heure du matin. Contacté, le syndic Dominique Butty explique que le sinistre a pu être maîtrisé vers 4 h. Il n'y a pas eu de blessé. Plusieurs personnes ont dû être évacuées, puis ont été relogées pour la nuit.

"C'est un coup dur pour la commune, cet hôtel-restaurant est historique et très apprécié", note le syndic. Pour l'heure, le montant des dégâts et la cause de l'incendie ne sont pas connus. Développement suivra.