On indrê bènirà

Deché-delé

Ti lè j’an, a la mi-ou, lè pârotsin dè Trivô chin-van, on porè dre in pèlèrinâdzo ou mohyi dè Vê Chin Piéro. Du la mècha, no chàbrin por on apéro è on rèpé, ma chuto po chè rinkontrâ. I chinbyè ke léva-lé, nouthrè j’anhyan chon pye pri dè no. Prà l’i chon adi intêrâ, ma lè vèkechin dè vêr-no l’an on prèvon rèchpè po l’indrê. Ouna komichyon l’è jou nommâye l’i a vint’è-thinke an, po l’intrètinyi è lè Monuman Ichtorike chon bin intêrèchi.

A chi l’ indrê, ou dèchu di rotsè di ruvè de la Charna, l’i a mile an ke nouthrè j’anhyan l’avan bâti. L’a adi le titre dè mohyi, l’è don pâ na tsapala. I l’è nouthra premire parotse. La mècha chè di du tin j’in tin, kan iro dzouna no l’i alâvan i Rogachyon.

Che le kà vo j’in di, di vijitè chon organijâyè bin chovin, y vô la pêna. Po vo…