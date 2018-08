Irma Dupasquier-Colliard

VAULRUZ

Irma Dupasquier s’en est allée le 24 août à la suite d’une longue hospitalisation, entourée de l’amour des siens. Un dernier hommage lui a été rendu le lundi en l’église de Bulle.

Irma Dupasquier est née le 30 décembre 1928 au Lussy, à Châtel-Saint-Denis. Elle a grandi dans la ferme familiale, entourée de ses cinq frères et sœurs et de ses dix cousins et cousines.

Elle a ensuite travaillé comme sommelière au Café des Bains à Châ- tel-Saint-Denis, puis au Buffet de la Gare à Vuadens où elle ne fut pas indifférente au charme de Lucien Dupasquier (dit Tati). Ils se marièrent en 1954 et accueillirent dans leur foyer Roland en 1954, Marie-Lyse en 1956, René en 1961 et Christine en 1973.

Après avoir tenu la boucherie communale à Vaulruz, le couple reprit Le Tivoli à Bulle durant seize…