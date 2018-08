Ivre et sans permis, il tente de semer la police

C'est à la route de Marly, vers 1 h 40, que la police a remarqué ce véhicule circulant sans plaques d'immatriculation. Malgré le feu bleu et la sirène, le conducteur a accéléré afin de se soustraire au contrôle. Dans sa fuite, il a commis plusieurs infractions au code de la route, notamment en grillant un feu rouge et en circulant à contre-sens dans une zone de chantier, indique le communiqué de la Police cantonale.

Au terme de la course-poursuite, les agents ont pu intercepter le véhicule et interpeller son conducteur à Villars-sur-Glâne, à la route de Sainte-Apolline. Ils ont alors constaté qu'il ne possédait pas de permis de conduire, que sa voiture n'était pas immatriculée ni couverte par une assurance et qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Il a été placé en détention provisoire et son véhicule a été séquestré.