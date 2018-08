CHÂTEL-SAINT-DENIS

Entouré par sa famille, Jean-Claude Tâche s’est éteint à l’HFR de Fribourg le 2 août à l’âge de 74 ans. Un ultime hommage lui a été rendu lundi en l’église de Châtel-St-Denis.

Jean-Claude vit le jour le 15 janvier 1944 à Remaufens, dans le foyer d’Etienne et Lilette Tâche-Michel, entouré de ses frères et sœurs, Vérène, Michel, Robert et Raymonde. A l’âge de 9 ans, il fut placé chez son oncle et sa tante au Chêne pour aider à la ferme jusqu’à la fin de sa scolarité. Par la suite, il fit un apprentissage de boucher, métier qu’il exerça plusieurs années à la Boucherie Favre à Vevey, dont il devint le patron. A la suite de la remise de son commerce, il termina son activité à la Boucherie de la Coop à Châtel.

D’une première union, est née en 1971 sa fille Sylvie, il se…