Kovacs: «C’est encore compliqué à réaliser»

Avec ses coéquipières du quatre de couple, Emma Kovacs est devenue championne du monde juniors, dimanche en République tchèque. Un titre que la Gruérienne, de retour chez elle, peinait encore à réaliser: «On ne se rend pas vraiment compte», livre la rameuse de 18 ans.

QUENTIN DOUSSE

AVIRON. Trois jours se sont écoulés et le plan d’eau de Racice figure déjà au rayon des souvenirs. Pourtant, Emma Kovacs ne mesure pas encore la portée de l’exploit accompli en République tchèque. Avec ses coéquipières Jana Nussbaumer, Lisa Lötscher et Célia Dupré, la Gruérienne de 18 ans est devenue dimanche championne du monde juniors en quatre de couple. «C’est encore compliqué à réaliser et à analyser, confie la Granvillardine établie à Vevey. Car nous n’avons finalement ni changé nos habitudes ni couru…