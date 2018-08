A l’affiche

ATTALENS

EMS Le Châtelet: Traces d’émotions, par Degaffe. Jusqu’au 12 octobre.

BULLE

Musée gruérien: La vie en ville, exposition suisse de papiers découpés. Jusqu’au 9 septembre.

Canivets et petit paradis, exposition. Jusqu’au 9 septembre.

Un jour en Gruyère, photos réalisées durant vingt-quatre heures les 22 et 23 juin. Jusqu’au 19 août.

Les Halles: Les amis de Cerisier, exposition de Daphné Widmer et Isabelle Fragnière-Rime. Jusqu’au 1er septembre.

CHARMEY

Musée: Dans la vallée. La Jogne s’expose, avec 23 artistes. Jusqu’au 30 septembre. Ma-di 14h-17h.

CHÂTEAU-D’ŒX

Musée du Pays-d’Enhaut: Ici et ailleurs, exposition d’Henri Marquis et Claude Yersin (papiers découpés, huiles et pastels). Exposition Grand des marques. Jusqu’au 28 octobre.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Le Régio: Palm trees, exposition…