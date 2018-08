L’armée commence à ravitailler les alpages

PAR FRANÇOIS PHARISA

URGENCES. Les quelques orages localisés de ces derniers jours et les précipitations annoncées pour cette fin de semaine n’offrent qu’un répit provisoire. Sur de nombreux alpages, l’eau manque. Les vaches ont soif. Pour remédier à la situation, le canton a demandé mardi l’appui des forces aériennes du pays pour alimenter les alpages inaccessibles par la route. L’armée soutiendra ainsi les efforts de Swiss Helicopter, à l’œuvre depuis le 2 août déjà (La Gruyère du 4 août).

Aujourd’hui, un Super Puma décollera de Payerne vers deux premiers alpages: Petsernetse, au-dessus de Grandvillard, et Cuvigné, du côté des Sciernesd’Albeuve. Commande a été passée pour 30 000 litres chacun. «L’engagement de l’armée est prévu pendant deux semaines, soit jusqu’au 23 août, avec une troisième semaine éventuelle si la situation l’exige», précise Christophe Bifrare, chef de la protection civile et de l’étatmajor Helios qui réunit les services cantonaux impliqués dans la lutte contre la sécheresse. Une quinzaine d’alpages arrivant au bout de leurs réserves d’eau pour le bétail ont encore besoin d’un ravitaillement.

L’eau sera puisée dans le lac de la Gruyère, dans un périmètre défini entre Morlon et Botterens, et dans celui de Montsalvens. Dans ces zones de prise d’eau, des interdictions de navigation, de pêche et de baignade ont été promulguées hier par la préfecture de la Gruyère.

110 000 litres déjà livrés

De son côté, Swiss Helicopter a déjà effectué 123 rotations et livré 110 000 litres d’eau à neuf chalets différents, renseigne Gaby Terreaux, chef de projet pour la société basée à Epagny. Certains alpages, comme les Noires Joux à Charmey ou le Ritz à Bellegarde, ont été ravitaillés à deux reprises déjà. «La suite de notre engagement dépendra de celui de l’armée», relève Gaby Terreaux.

Par ailleurs, l’Etat rappelle, dans un communiqué, que tous les feux demeurent interdits dans les forêts du canton et appelle la population à utiliser l’eau avec parcimonie. ■