L’eau, un bien précieux

La sécheresse actuelle fait remonter à la surface une problématique inquiétante.

Nous venons de subir une période de forte chaleur. En comparaison avec d’autres pays, la Suisse a été moins touchée. Les plus grandes villes du monde et les pays à sécheresse doivent prendre des dispositions draconiennes contre la pénurie d’eau.

Plus de deux milliards d’habitants de la Terre sont carrément en manque toute l’année. Des territoires entiers dépourvus d’eau doivent l’acheter ailleurs. L’approvisionnement est même devenu cause de rivalité, voire de conflit. Sans compter les nappes phréatiques desséchées, les énormes pertes de conduites souterraines et surtout les conséquences du réchauffement climatique. L’eau potable serat-elle bientôt plus précieuse que le pétrole?

Des mesures sont prises pour…