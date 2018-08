L’exil et l’asile au centre d’un outil

DOSSIER PÉDAGOGIQUE. Le Secrétariat d’Etat aux migrations, éducation21 et le Bureau du HCR ont publié un dossier pédagogique pour aborder concrètement les thèmes sensibles et complexes de l’exil et de l’asile. Destiné aux élèves du secondaire, Partir, arriver, rester propose de découvrir les témoignages d’Ali, Nidal, Rana, Serivan et Solomon. Cinq jeunes qui confient leur histoire, de leur fuite jusqu’à leur arrivée en Suisse, leur quotidien et leurs aspirations pour l’avenir. L’outil comprend un dossier pour l’enseignant ainsi qu’un cahier de l’élève, avec des activités telles que des jeux de rôle, des quiz ou des travaux en groupe.

«Le dossier permet de se familiariser avec les pays que ces jeunes ont fuis, les déplacements forcés dans le monde ou les procédures d’asile en Suisse»,…