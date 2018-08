L’histoire de Rue a inspiré le Conseil

La rue du Casino traverse la cité de Rue dans toute sa longueur. Elle porte son nom depuis 1997 en référence à un ancien lieu issu de son histoire.

MAXIME SCHWEIZER

Plus petite ville d’Europe, ancien chef-lieu de la Glâne, Rue possède un glorieux passé. Dans les années 1800 et au début des années 1900, le bourg était plus que prospère commercialement parlant. Et un point fort de la région. La rue du Casino, qui traverse la localité de part en part, est un clin d’œil à un illustre bâtiment qui a brûlé au début du XXe siècle.

Voilà un peu plus de cent ans, la ville de Rue se trouvait à son âge d’or. Elle possédait un hôpital, des restaurants et organisait également bon nombre de foires. La population, elle, occupait ces nombreux lieux de rassemblement. Parmi ces derniers, le casino. Dotée…