L’obésité, un héritage mortel

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Temps présent. En Australie, deux adultes sur trois sont en surpoids et 25% de la population est obèse. Pour lutter contre ce problème majeur de santé publique, une équipe médicale a décidé de s’attaquer aux mécanismes génétiques, physiologiques et psychologiques qui piègent les individus dans un surpoids mortel. Ce reportage nous conduit dans l’intimité de celles et ceux qui, au prix de choix difficiles, luttent courageusement pour récupérer leur ligne et leur santé afin de simplement sauver leur vie. Ils s’appellent Carole, Nicole, Amed, Leanne ou Karen. Ils totalisent plus de deux fois le poids normalement admis et veulent à tout prix changer de vie. Leur salut passe entre les mains du professeur Joe Proietto, un médecin déterminé qui propose des solutions…