La belle baroque au fil de l’eau

On dit que Napoléon Bonaparte et Casanova y ont séjourné. Soleure a changé au cours des siècles, mais cette ville piétonne, sise sur les bords de l’Aar, possède autant de charmes aujourd’hui qu’hier.

KARINE ALLEMANN

La ville la plus baroque de Suisse… Par réflexe, le slogan de l’Office du tourisme prête à sourire. Parce que le baroque, on l’imagine dans les belles églises romanes ou partout dans la sublime ville de Noto, en Sicile, entièrement conçue dans le style flamboyant issu de la Renaissance. Nous voici donc à Soleure. Et la balade, que l’on a choisie gourmande et festive, promet en effet de belles découvertes.

Pratique, le parking souterrain de la Baseltor (la tour de Bâle)! Situé à l’entrée de la vieille ville, il offre au piéton la première carte postale soleuroise. Plus récente…