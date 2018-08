La Cécilienne fête le 1er Août au Mont-Sutton

Des drapeaux suisses, des bredzons, des dzaquillons, des chants populaires, des feux d’artifice. Et aussi des personnes qui ont pour nom Jaquet, Delacombaz, Dupasquier… La Roche? Albeuve? Mézières? Faux, on se trouve au Mont-Sutton, à 120 km de Montréal. C’est là que les expatriés suisses au Canada se réunissent depuis plus de quarante ans pour célébrer le 1er Août. La Fête nationale a eu lieu samedi dernier, le 4 août, mais on met cela sur le compte du décalage horaire… Cette année, la manifestation a été égayée par la présence de La Cécilienne de Sorens. Le chœur en a profité pour donner plusieurs concerts, en particulier devant le fameux oratoire de Montréal. Cette tournée canadienne a aussi permis aux chanteurs gruériens de rendre visite aux familles Dupasquier et Jaquet…