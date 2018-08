La Coupe de Suisse, terreau fertile du vététiste en devenir

Par son modèle et ses parcours techniques, proches des exigences du niveau mondial, la Coupe de Suisse contribue au triomphe actuel du VTT helvétique.

Reportage à Villars-sur-Ollon, seule halte en Suisse romande, avec les apprentis vététistes et les responsables de la Pédale bulloise.

Le club gruérien, qui vit une période faste, mise sur une formation axée sur la technique.

QUENTIN DOUSSE

Centre des sports de Villars-sur-Ollon, un samedi matin. C’est jour de Coupe de Suisse dans la station vaudoise. Non loin de la ligne de départ, un peloton rouge et noir s’active. 9 h 30: l’heure est à la première reconnaissance du parcours pour les 25 vététistes en devenir de la Pédale bulloise (PB). Les participants ont beau être inexpérimentés et, de prime abord, venus pour chercher le plaisir avant…