La démocratie est en recul

ÉCLAIRAGE. On la croyait immortelle et évidente. Un célèbre historien, Marcel Gauchet, déclarait même: «Les principes du droit démocratique me paraissent faire l’objet d’un consensus universel. […] Le XXIe siècle sera celui de la planète démocratique» (LeMonde2, 23 avril 2005). Telle était l’opinion dominante de l’après Seconde Guerre mondiale.

On se trompait. Aujourd’hui, que ce soient les régimes de l’Europe de l’Est qui détricotent le système démocratique, notamment la Hongrie et la Pologne, ou le succès des partis d’extrême droite en Europe occidentale, l’avènement de Trump aux USA, la Russie de Poutine, ou encore l’autocratisme de la Turquie, sans compter les nombreux gouvernements africains ignorant tout des règles démocratiques, tous ces exemples forcent à penser que la démocratie…