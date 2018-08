La finale cantonale de sprint dimanche

Dimanche au stade de Lussy, à Châtel-Saint-Denis, se déroulera la finale fribourgeoise Swiss athletics sprint. Cette manifestation regroupera environ 300 enfants, qui se sont qualifiés pour cet événement auparavant durant la saison. Dès 13 h, les concurrents, âgés de 8 à 15 ans, tenteront de remporter leurs sprints, long de 50 à 80 mètres selon les catégories.

Le dimanche matin de 9 h à 12 h, le club organisateur Athletica Veveyse mettra sur pied un meeting ouvert à tous. «Le but est de faire découvrir l’athlétisme aux plus jeunes, explique le président Marc Rayroud. Ainsi, ils auront le choix entre plusieurs disciplines. En course, ils pourront opter entre les épreuves courtes et longues. En lancer entre la balle ou le javelot et entre le saut en longueur et en hauteur.» Ce meeting est…