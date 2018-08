Dans ce nouveau format, une famille décide de bousculer la vie bien trop orchestrée de leurs parents/grands-parents, et va organiser un voyage un peu spécial, un «road trip» de l’extrême. Toute la famille suivra leurs aventures depuis leur petit écran et pourront réagir sur le parcours de leurs parents. Une expérience familiale forte et unique, avec des moments de complicité».

Lundi, à 20 h 05, sur RTS1