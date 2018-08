La police cantonale traque les excès de vitesse sur les lacs

RADAR.Comme sur la route, il existe des limitations de vitesse sur les lacs et les cours d’eau. Dans un communiqué, la police fribourgeoise annonce avoir observé et dénoncé plusieurs infractions ces dernières semaines. Pour rendre les navigateurs attentifs aux dangers liés aux excès de vitesse, des systèmes de surveillance vont être mis en place en certains points stratégiques et des contrôles radars vont être effectués près des entrées des ports, dans les zones riveraines et partout où la vitesse est limitée. Les contrevenants seront sanctionnés. Sur le lac de la Gruyère, il est interdit de naviguer au-delà de 10 km/h. Sur les lacs de Neuchâtel et Morat, il faut également respecter cette vitesse jusqu’à 300 m du bord. Quant au lac de Montsalvens, la navigation y est autorisée uniquement…