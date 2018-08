La première Tsarmê Bike samedi

La première édition de la Tsarmê Bike aura lieu samedi à Charmey. Auparavant, cette épreuve réservée aux enfants et plus connue sous le nom de Kid’s Tour, faisait partie du Gruyère Cycling Tour. Ce dernier ayant disparu, la Tsarmê Bike a survécu en devenant une compétition à part entière. Elle est organisée conjointement par la Pédale bulloise et l’Office du tourisme de Charmey.

Au centre de sports et loisirs du village, les enfants, âgés de 6 à 16 ans, s’élanceront sur trois tracés différents selon leur catégorie. «Les parcours sont essentiellement ludiques, avec des obstacles et des passerelles notamment», décrit Christophe Valley, directeur de l’Office du tourisme.

Les organisateurs attendent environ 200 participants. «L’année dernière, une centaine d’enfants avaient pris part au…