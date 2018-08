La soirée électro de vendredi prise d’assaut

ROCK OZ’ARÈNES. Avant même le début de Rock Oz’Arènes hier soir, un jour affichait complet. Tous les billets pour la soirée électro de vendredi, un événement très prisé des clubbers, ont été vendus. Pas moins de 8 DJ se relaieront derrière les platines de 18 h à 3 h 30. La scène du casino accueillera une silent party avec 18 artistes aux manettes. Il est encore possible d’y assister. Afin de lutter contre le marché noir, le festival met en vente des billets chaque soir aux caisses. Il reste aussi des places pour ce soir avec Texas et Stereophonics, ainsi que pour samedi avec Damso, MHD, Stress et Hot Dub Time Machine, annonce Rock Oz’Arènes dans un communiqué.