Le 3e Slow Surf prévu ce week-end

Des courses populaire et nationale, ainsi que le Slow Surf se dérouleront ce week-end sur le lac de la Gruyère.

VALENTIN CASTELLA

PADDLE. Le lac de la Gruyère accueillera, samedi et dimanche, différentes manifestations, dont la troisième édition du Slow Surf.

Samedi, deux courses sont au programme. La première est une épreuve longue de 18 kilomètres. Comptant comme manche du Championnat de Suisse de marathon, cette course amènera les participants de La Roche (zone de départ) jusqu’au barrage, avant un retour via Corbières. «Cet événement est ouvert aux pratiquants de paddle, kayak, canoé et pirogue, explique l’un des initiateurs Daniel Chardonnens. Il faut toutefois être un peu entraîné pour y prendre part.» Selon les organisateurs, des athlètes provenant de toute la Suisse et même de…