Le bar du Cabalet fait mouche

Le bar éphémère du Cabalet, Monsieur Mouche, a accueilli environ 3000 personnes sur dix jours d’ouverture. Une tournée en Gruyère est prévue.

Monsieur Mouche a tiré sa révérence ce week-end. Ouvert du jeudi au samedi durant trois semaines, dès 17 h au Cabalet, à Bulle, le bar éphémère, tenu par Globull, termine sur un bilan très satisfaisant. «Nous avons accueilli entre 250 et 500 personnes par soir, estime Gilles Ancion, l’administrateur du club bullois. Parfois nous avons eu des mauvaises surprises avec les orages, mais nous avons pu ouvrir tous les jours, à l’exception d’un soir.»

Ce bar éphémère offrait une alternative à Globull plage, absent cette année pour cause de travaux. «Les horaires et l’ambiance étaient différents. Nous avions une atmosphère plus afterwork avec également des…