Le canton interdit les feux dans les forêts

CANICULE. Le danger d’incendie de forêt dans le canton est fort depuis quelques jours, soit 4 sur 5 sur l’échelle nationale. En cause, le déficit de précipitations enregistré depuis le mois de février, ainsi que les conditions météorologiques actuelles et à venir. Le Service des forêts et de la faune a donc prononcé hier une interdiction de feux pour toutes les forêts du canton. «Cette interdiction comprend tout allumage de combustible, quelle qu’en soit la nature, ainsi que les grillades, y compris dans les installations prévues à cet effet, en forêt et dans les lisières», précise le communiqué. La mesure demeurera en vigueur jusqu’à ce que le degré de danger soit à nouveau limité, soit à 2 sur 5. L’interdiction de feux, sous forme totale ou partielle, touche l’ensemble du territoire…