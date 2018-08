Le Crêt prêt à fêter les «grandes victoires»

Le grand rendez-vous des Jeunesses veveysannes, placé sous le thème des «grandes victoires», commence ce soir au Crêt et se poursuivra jusqu’à dimanche.

MAXIME SCHWEIZER

Federer et ses nombreux titres, Neil Amstrong et son premier pas sur la Lune ou encore Christophe Colomb et sa découverte de l’Amérique. Toutes ces «victoires» sont fêtées au Crêt dès ce soir et jusqu’à dimanche dans le cadre du 24e Giron de la Veveyse. Les 68 membres de la Jeunesse du village sont fin prêts à y accueillir entre 10 000 et 15 000 personnes.

A la tête du comité d’organisation, Stéphane Garin. Il a vécu les deux dernières épopées du Crêt à domicile. En 2001 au sein de la société et, en 2009, comme simple membre du comité. Autour de lui, treize personnes se sont réparties les tâches administratives,…